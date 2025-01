Nawrocki powiedział, co sądzi o zamykaniu kopalni. "Nie wyobrażam sobie"

Dr Karol Nawrocki spotkał się dziś w Rudzie Śląskiej ze związkowcami kopalni Bielszowice i Huty Pokój. Przed bramą huty zgromadzili się związkowcy trzymający transparenty z hasłami m.in.: "Nie dla likwidacji kopalni Bielszowice" czy "Protest w obronie miejsc pracy zakładów hutniczych GK Węglokoks".

– Jasno chcę zadeklarować: "nie" dla ekoterroru i Zielonego Ładu z jednej strony, a z drugiej strony dopóki Polska nie będzie miała atomu (…) to nie wyobrażam sobie zamykania polskich kopalni, szczególnie przy złamaniu umowy społecznej, która nie trafiła jeszcze skutecznie do struktur Unii Europejskiej – podkreślił prezes IPN.

Przesłanie do górników

– Jesteście tutaj, aby zamanifestować swoje przywiązanie z jednej strony do bardzo ważnej polskiej tradycji, polskiego górnictwa, z drugiej strony w obronie swoich miejsc pracy, a z trzeciej strony w trosce o Polskę, o to, żeby Polska nam po prostu nie zgasła – mówił do zgromadzonych.

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS zapewniał również o swoim wsparciu dla polskiego górnictwa.

– Jako przyszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a więc także zwierzchnik sił zbrojnych, widzę waszą ciężką pracę dla bezpieczeństwa Polski. Nie będzie polskich hut bez polskiego węgla. Nie będzie polskiego węgla, jeśli ulegniemy polityce ekoterroru i nie dotrzymamy umowy społecznej, którą podpisały związki zawodowe z polskim rządem, a której polski rząd nie zawiózł do Unii Europejskiej, aby realizować wasz interes – przekonywał.

Referendum ws. Zielonego Ładu

Karol Nawrocki zapowiedział, że po wyborze na prezydenta zarządzi referendum w sprawie odrzucenia unijnego Zielonego Ładu.

– Nie zawaham się skorzystać z art. 125 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i zarządzić referendum ws. Zielonego Ładu, który da mi społeczną gwarancję odrzucenia tego ekoterroru i to wy zdecydujecie drodzy państwo i mieszkańcy całej Polski o tym, jaką chcemy budować polską gospodarkę – powiedział.

– Dopóki nie będzie atomu w Polsce […] do którego będę dążył, uznaję, że nasze surowce, nasze zasoby, praca górników, praca hutników jest tym, czego potrzebuje Rzeczpospolita Polska – dodał Nawrocki.

