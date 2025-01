Nowacka wbija szpilę Dziemianowicz-Bąk. "Może dlatego o tym nie wie"

– Nie ma żadnego konkretnego projektu ustawy – powiedziała minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, odnosząc się do propozycji, by świadczenie 800 wypłacać tylko tym migrantom, którzy mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że 80 proc. przebywających na terenie Polski Ukrainek – bo są to głównie kobiety – jest aktywnych zawodowo. Dodała, że to "fenomen w skali Unii Europejskiej". Polityk Lewicy podkreśliła, że świadczenie 800 plus ma służyć dzieciom. – 800 plus jest świadczeniem dla dzieci i dzieciom służyć powinno. I tak będziemy analizować każdą propozycję, która się pojawi – zaznaczyła.

Dziemianowicz-Bąk "niedoinformowana"

Złośliwością wobec koleżanki z ław rządowych wykazała się minister edukacji. – Jest procedowany w MSWiA projekt dot. 800 plus. To są prace, które trwają od wielu miesięcy. Może dlatego, że nie wie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, że w MSWiA trwają prace od dawna nad tym projektem. Oczywiście tam dochodzi komponent, który zaproponował Rafał Trzaskowski, czyli to 800 plus powiązane z pracą – stwierdziła Barbara Nowacka w TVP Info.

Przy okazji tematu 800 plus, nie zabrakło krytyki PiS. – Za czasów PiS, ukraińska młodzież mogła uczyć się online. Jednak część dzieci była kompletnie poza systemem. My wprowadzaliśmy obowiązek edukacji dla wszystkich dzieci z Ukrainy i powiązaliśmy je ze świadczeniem 800 plus – podkreśliła Nowacka. Zauważyła też, że po powiązaniu 800 plus z obowiązkiem szkolnym, w systemie odnalazło się 30 tysięcy dzieci. – Pozyskaliśmy też europejskie środki na wsparcie polskich szkół. Okazało się jednak, że w dalszym ciągu kilka tysięcy osób nie przyszło do szkoły i zrezygnowało z pobierania świadczenia – wskazała szefowa MEN.

