Nowe dane gorsze od prognoz. "Konsumenci dalej w trybie oszczędnościowym"

W grudniu 2024 r. sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 1,9 proc. rok do roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 9,9 proc.

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,9 proc. (wobec spadku o 2,3 proc. w grudniu 2023 r.). W porównaniu z listopadem 2024 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 9,9 proc. W okresie styczeń-grudzień 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 2,7 proc. (wobec spadku o 2,7 proc. w analogicznym okresie 2023 r.)" – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu ubiegłego roku była o 1,3 proc. niższa w porównaniu z listopadem 2024 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w grudniu ub.r. wyższa niż przed rokiem o 2,7 proc. i o 9,8 proc. w ujęciu miesięcznym. Konsensus rynkowy wynosił 3,8 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

"Sprzedaż detaliczna nie powaliła oczekiwań rynku"

"Grudniowa sprzedaż detaliczna nie powaliła oczekiwań rynku. Rok skończyliśmy relatywnie słabym wzrostem po stronie konsumpcji dóbr (1,9 proc. r/r vs. oczekiwane 3,9 proc. r/r). Patrząc na indeks sprzedaży można dojść do wniosku, iż nie za wiele się tutaj dzieje..." – wskazali ekonomiści z mBanku.

"Konsumenci dalej w trybie oszczędnościowym. W grudniu sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,9 proc., wyraźnie poniżej prognoz (ok. 4 proc. r/r). Możemy 2024 zamknąć wnioskiem, od którego ten rok zaczęliśmy – większość realnego przyrostu dochodów poszła w oszczędności. Żeby nie było całkiem negatywnie, to równolegle GUS opublikował dane o nastrojach konsumentów w styczniu i tutaj widać poprawę, choć do poziomów sprzed roku (nie mówiąc o latach 2017-19) daleka droga" – wskazali w komentarzu analitycy Banku Pekao.

