Tyle zarabiają Polacy. Stawki w sektorze przedsiębiorstw

Według raportu GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym obszarze na terytorium Polski w grudniu 2024 roku wyniosło 8821,25 zł. Jest to wzrost o 9,8 proc. w porównaniu do grudnia 2023 roku. Wspomniana wartość stanowi również wzrost o 4,0 proc. w porównaniu do danych z listopada 2024 roku.

Co miało wpływ na wzrost? GUS wskazuje przyczynę

Jak podkreśla Główny Urząd Statystyczny: "Wzrost ten spowodowany był wypłatą m.in. nagród, w tym nagród świątecznych, jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Górnika, a także premii kwartalnych, rocznych i odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń".

Wpływ na wzrost płac miała również lipcowa podwyżka ustawowego minimalnego wynagrodzenia do 4300 zł, a to z kolei oznaczało wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stawki z początku roku, która wynosiła 4242 zł.

Jak podkreśla Radio Zet, dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny mają istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego. To właśnie zarobki wpływają na konsumpcję, która jest kluczowa dla wzrostu PKB.

Z informacji GUS wynika, że w całym 2024 r. wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły o 11,0 proc. rdr (do średnio 8265,92 zł), natomiast zatrudnienie spadło o 0,4 proc. (6504,2 tys. etatów).

Ile wyniosła mediana wynagrodzeń?

Na początku stycznia GUS opublikował wyliczenia tzw. mediany wynagrodzeń.

Jak wynika z danych GUS, w lipcu ub. r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej była niższa o 19 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Wyniosła bowiem 6641,00 zł. Wskaźnik oznacza, że połowie zatrudnionych wypłacono wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a z kolei druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe.

Wyliczenia wskazują na różnice ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 6899,50 zł i była o 485,54 zł wyższa niż dla kobiet.

Jeśli chodzi natomiast o wiek zatrudnionych, to najwyższą wartość mediany odnotowano w przedziale wiekowym 35-44 lata. Wskaźnik wyniósł 6940,00 zł.

