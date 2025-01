Węglarczyk wziął ślub. "Wydarzyło się"

Informację o ślubie Bartosz Węglarczyk przekazał podczas podcastu "O serialach" w Onecie. – Po ośmiu latach z Karoliną stwierdziliśmy, że trzeba to przypieczętować, więc się wydarzyło – poinformował.

– Fajnie było, bardzo się cieszę, Karolina wyglądała przepięknie. To była bardzo mała, cicha, skromna ceremonia. W sumie było nas sześć osób. Nie było to publiczne miejsce – dodał.

O związku Węglarczyk z Karoliną Werner media informowały w 2018 roku. Kobieta publikuje w mediach społecznościowych wpisy o charakterze lifestylowym.

Węglarczyk o federalizacji UE. "To konieczność"

Bartosz Węglarczyk ma 54 lata. W latach 1989-2011 był dziennikarzem "Gazety Wyborczej", w której pełnił przez wiele lat funkcję szefa działu zagranicznego. Był korespondentem "GW" w Moskwie i w Brukseli, a w latach 1998–2004 w Waszyngtonie.

Od września 2008 do kwietnia 2016 wraz z Kingą Rusin prowadził weekendowe wydania śniadaniowego programu "Dzień Dobry TVN". Współpracował też z Eską Rock. W latach 2013–2016 był zastępcą redaktora naczelnego w dzienniku "Rzeczpospolita". W marcu 2016 został dyrektorem programowym i redaktorem naczelnym portalu Onet.

Jest zwolennikiem m.in. utworzenia "Stanów Zjednoczonych Europy". "Stany Zjednoczone Europy to konieczność. Zacznijmy o tym rozmawiać" – tekst pod takim tytułem napisał w 2023 roku. Węglarczyk argumentował, że sytuacja międzynarodowa nie pozostawia nam wyjścia – UE musi dążyć do federalizacji. "Amerykańska demokracja trzeszczy w szwach, a atak na Kapitol 6 stycznia 2021 r. z punktu widzenia historyków będzie zapewne symbolicznym momentem wyhamowania wpływu, jaki Waszyngton miał na świat. Nic tu nie zdarzy się oczywiście z dnia na dzień, ale świat ewidentnie wraca do sytuacji z czasów zimnej wojny, gdy USA były jednym z najważniejszym, ale już nie najważniejszym graczem geopolitycznym" – czytamy w artykule.

