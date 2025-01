Właściciel TVN zwalnia pracowników. Kilka tysięcy osób na bruk

Sieć telewizyjna CNBC podała nieoficjalnie, powołującego się na osoby zaznajomione ze sprawą, że zwolnienia w stacji informacyjnej CNN mają zostać ogłoszone w czwartek. Mają dotknąć szeregowych pracowników z umowami o pracę, a nie gwiazdy stacji, które mają osobne kontrakty.

Powodem jest chęć cięcia kosztów. "W ramach tych cięć realizacja niektórych programów ma zostać przeniesiona z Nowego Jorku i Waszyngtonu do Atlanty. CNN na całym świecie zatrudnia ok. 3,5 tys. osób. Szef stacji Mark Thompson niedawno stwierdził, że stacja ma do wykorzystania ponad 70 mln dolarów na inwestycje w segmencie cyfrowym. Część z tej kwoty zostanie przeznaczona na nowych pracowników, ale nie w obszarach stricte telewizyjnych, tylko specjalistów od danych i rozwoju produktów" – opisują Wirtualne Media.

Zwolenia mają zostać przeprowadzone też w NBC News (należącym do NBCUniversal). W tym przypadku mają być jednak znacznie mniejsze – obejmą poniżej 50 pracowników. "Mają zostać ogłoszone w bieżącym tygodniu. CNBC zwraca uwagę, że stacje informacyjne muszą ciąć koszty, ponieważ widownia telewizji linearnej maleje na rzecz treści wideo w internecie. Obaj nadawcy z redukcją zatrudnienia czekali do zakończenia najgorętszego okresu w amerykańskiej polityce: wyborców prezydenckich i inauguracji kadencji Donalda Trumpa" – czytamy.

Sprzedaż TVN. Koncern Berlusconich zainteresowany zakupem stacji

Właściciel stacji TVN rozpoczął proces jej sprzedaży – poinformowały pod koniec 2024 r. agencję Reutera "cztery osoby zaznajomione ze sprawą". Akcjonariusz Warner Bros Discovery podjął współpracę z doradcami z JPMorgan, której celem ma być sprzedaż telewizji.

Pojawił się nowy chętny na zakup telewizji TVN. Według włoskiej agencji Ansa, chodzi o grupę Media For Europe-Mediaset, której większościowym udziałowcem jest rodzina zmarłego w 2023 r. Silvio Berlusconiego, trzykrotnego premiera Włoch (1994-1996, 2001-2006, 2008-2011).

Koncern Berlusconich analizuje też inne oferty, m.in. możliwość zakupu niemieckiej telewizji Prosieben, w której już ma prawie 30 proc. udziałów. Ewentualna decyzja w tej sprawie ma nastąpić po lutowych wyborach w Niemczech i powołaniu nowego rządu.

Media For Europe-Mediaset rozważa możliwość rozszerzenia działalności na inne kraje, co w grudniu potwierdził prezes spółki Pier Silvio Berlusconi, syn byłego premiera Włoch. Chodzi o Polskę, Portugalię i Holandię.

