"Tego się nie da w racjonalny sposób wyjaśnić". Ziobro uderza w Trzaskowskiego

W październiku w Warszawie z wielką pompą otworzono Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ogromne kontrowersje wzbudziła bryła budynku, która z wyglądu przypomina kontener pracowniczy. Później pojawiły się pytania o koszty inwestycji. Przypomnijmy, że nowa siedziba MSN kosztowała 700 mln złotych.

Ziobro pyta o koszty budowy MSN

W czwartek przed budynkiem muzeum odbyła się konferencja Zbigniewa Ziobry. Polityk PiS porównał koszty budowy muzeów w Warszawie i Budapeszcie. Obiekt w stolicy Węgier o takim samym przeznaczeniu był nie tylko tańszy, ale także został uhonorowany kilkoma nagrodami w konkursach architektonicznych.

– Pytanie dla pana Trzaskowskiego, dlaczego, skoro to muzeum powstawało, on nie aspirował z tym projektem i z tym barakiem do tych prestiżowych konkursów, skoro w jednym z nich, gdzie […] zajął pierwsze miejsce, był czempionem właśnie ten obiekt, który jest w Budapeszcie […] wygrał spośród 1500 projektów z całego świata – pytał były minister sprawiedliwości.

– Czy wśród tych 1500 projektów […] znalazła się też ta propozycja, która za nami tutaj stoi? A jeżeli nie, to dlaczego? A może dlatego, że pan Trzaskowski wie, że buduje barak i że ma to jakiś inny, ukryty cel, niż piękno, funkcjonalność i budowa prestiżu Warszawy […]. Może ma taki cel, że chodzi o to, żeby ktoś zarobił gigantyczne pieniądze. Aby, krótko mówiąc, ktoś ukradł gigantyczne pieniądze – kontynuował poseł.

Ziobro wskazał, ze koszt budowy metra kwadratowego budapesztańskiego muzeum był dwukrotnie mniejszy niż w przypadku budynku MSN w Warszawie.

– Tego się nie da w racjonalny sposób wyjaśnić […] tego nie wyjaśni na pewno też Trzaskowski. To wyjaśnić powinna prokuratura. Mamy prawo, a nawet obowiązek, stawiać pytania o to, kto zarobił na tym obiekcie, jakie były kryteria oceny związane z pieniędzmi, jakie tutaj zostały zainwestowane i obiecujemy, że będziemy to wyjaśniać – wskazał Ziobro.

Czytaj też:

"Historia lubi się powtarzać". Ziobro publikuje nagranie i uderza w TuskaCzytaj też:

"Zarzuty są fałszywe". Brat Zbigniewa Ziobry broni się przed oskarżeniami