"Obrzydliwy kloc", "barak", "ohyda". Fala komentarzy po otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Na otwarciu pojawiło się sporo zwiedzających. To największe kulturalne wydarzenie w stolicy w ostatnich latach. W otwarciu placówki uczestniczył m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski podkreśla, że to muzeum to "naprawdę kompletnie nowy etap" dla stolicy.

– To jest muzeum o was i dla was. To jest muzeum, które nie tylko celebruje sztukę współczesną, ale celebruje tę wielką zmianę, która się w mieście dokonuje – przekazała dyrektor MSN Joanna Mytkowska.

Na zwiedzających czeka w najbliższym czasie ponad 100 różnych wydarzeń. W otwarciu placówki udział wzięła m.in. Kim Gordon z zespołu Sonic Youth.

Kontrowersyjny budynek. "Barak"

Największym echem odbił się jednak sam budynek, w którym mieści się muzeum. Przypomina on bowiem wielki kontener pracowniczy, w którym mieszkają robotnicy podczas dłuższych prac remontowych. W sieci dominują bardzo negatywne komentarze.

"To jest tak obrzydliwy kloc, że PKiN na jego tle prezentuje się jak szczyt najwyszukańszej estetyki. Pozostaje mieć nadzieję, że ten obleśny kloc zostanie jeszcze za mojego życia rozebrany" – napisał Łukasz Warzecha. W jego opinii w placówce będzie się koncentrować "całe tałatajstwo, kojarzone ze "sztuką" nowoczesną, czyli hochsztaplerką pasożytującą na publicznych pieniądzach, której nikt normalny nie chce oglądać".

"Z pewnością piękne jest to muzeum. Tylko ja nie umiem docenić bo się nie znam na sztuce nowoczesnej" – dodaje Robert Gwiazdowski.

"Konkurs na dwa najbardziej ohydne budynki w Warszawie rozstrzygnięty! Ten w drugim planie do wyburzenia i wierzę, ze jeszcze za mojego zycia pojawi się ktoś z odpowiednim nabiałem, który to uczyni i zrobi tam Park Bitwy Warszawskiej 1920" – napisał Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

"Bardzo pracuję nad silną wolą, by zaczęło mi się to podobać. Ale jakoś ciągle nie wychodzi" – napisał Tomasz Żółciak z Money.pl

