"Rażąco niekonstytucyjne". Sąd zablokował jedno z rozporządzeń Trumpa

Starszy sędzia okręgowy John Coughenour wydał decyzję, która tymczasowo zablokowała próbę prezydenta Donalda Trumpa ograniczenia nadawania amerykańskiego obywatelstwa dzieciom urodzonym na terytorium USA. Sędzia określił dokument podpisany przez prezydenta USA jako "rażąco niekonstytucyjne zarządzenie".

Rozporządzenie pozostanie zablokowane przez co najmniej 14 dni, dopóki w Waszyngtonie i innych stanach nie zostaną wszczęte postępowania sądowe.

Pozwy przeciwko decyzji Trumpa

Decyzja sądu to efekt wniosków złożonych przez prokuratora generalnego stanu Waszyngton, Nicka Browna oraz przedstawicieli trzech innych stanów. Z kolei władze osiemnastu innych stanów złożyło podobny pozew w sądzie federalnym w Massachusetts, a kilka organizacji zajmujących się prawami imigrantów pozwało administrację Trumpa w sądzie federalnym w New Hampshire.

Rozporządzenie wykonawcze Trumpa mówi, że rząd nie wyda dokumentów, takich jak paszporty, nowo narodzonym dzieciom, jeśli ich rodzice nie są obywatelami ani stałymi rezydentami, a ich matka przebywała w kraju nielegalnie lub nawet jeśli przebywała tu legalnie, ale tylko tymczasowo.

Brown wskazał, że zgodnie z nowymi przepisami co roku około 150 tys. dzieci, z czego 4 tys. w samym stanie Waszyngton, zostałoby pozbawionych obywatelstwa.

Administracja Trumpa argumentowała, że władze stanowe nie mają podstaw do pozwu, ponieważ to nie one tracą obywatelstwo. Wskazywano także, że 14. poprawka do konstytucji nigdy nie gwarantowała obywatelstwa. Brown został oskarżony o 'agresywną retorykę”.

"Urodzenie się w Stanach Zjednoczonych samo w sobie nie uprawnia do obywatelstwa. Liczne dowody historyczne pokazują, że dzieci cudzoziemców niebędących rezydentami podlegają obcym mocarstwom – a zatem nie podlegają jurysdykcji Stanów Zjednoczonych i nie mają konstytucyjnego prawa do obywatelstwa z urodzenia" – napisali prawnicy Departamentu Sprawiedliwości.

