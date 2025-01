Milei grzmi w Davos: Wirus ideologii woke to największa pandemia naszych czasów

Od poniedziałku do piątku w szwajcarskim Davos trwa Światowe Forum Ekonomiczne. Według organizatorów udział w Forum zapowiedziało 350 przywódców politycznych, w tym 60 szefów państw i rządów, a także blisko 3 tys. politycznych liderów z ponad 130 krajów oraz ponad 900 szefów firm. W czwartek głos zabrał minister spraw zagranicznych Polski. Specjalne przemówienie wygłosił tego dnia także prezydent Argentyny Javier Milei. – Globalna hegemonia lewicowej polityki i ideologii zaczyna się rozpadać – powiedział w czwartek podczas Światowego Forum Ekonomicznego.

– To, co kiedyś wydawało się globalną hegemonią wokeistowskiej lewicy w polityce, instytucjach edukacyjnych, mediach, organizacjach ponadnarodowych, a nawet na forach takich jak Davos, zaczęło się rozpadać – wskazał, zwracając się do liderów, biznesu i polityki. Argentyński polityk, odnosząc się do postaci prezydenta USA Donalda Trumpa, powiedział, że tworzy sojusze z innymi podobnie myślącymi przywódcami.

Milei wylicza swoich sojuszników

– W ciągu tego roku znalazłem sojuszników w tej walce o wolność w każdym zakątku świata, od niesamowitego miliardera technologicznego Elona Muska po tę upartą Włoszkę premier Giorgię Meloni, od prezydenta Nayiba Bukele w Salwadorze, po Viktora Orbana na Węgrzech – wyliczył Milei, wspominają również premiera Izraela Benjamina Netanjahu i prezydenta Trumpa.

– Powoli tworzy się międzynarodowy sojusz między wszystkimi tymi narodami, które chcą być wolne i wierzą w idee wolności — powiedział.

Prezydent Argentyny powiedział, że przybył do Davos, aby ostrzec, że "bitwa nie została jeszcze wygrana". – Chociaż nadzieja została rozbudzona na nowo, naszym moralnym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest rozmontowanie ideologicznej budowli chorego woke – stwierdził.

