Bielan: Spodziewam się zaostrzenia środków izolacji społecznej

– Widzimy, jakie działania podejmuje rząd brytyjski. Te działania są oczywiście znacznie spóźnione, bo liczba osób zainfekowanych w Wielkiej Brytanii jest dziesięć razy większa – stwierdził polityk. Brytyjski rząd wprowadził w poniedziałek wieczorem radykalne ograniczenia w poruszaniu się, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Opuszczanie domów jest dozwolone tylko w ściśle określonych celach i zgromadzenia większe niż dwie osoby zostają zakazane.

Pytany o ostrzejsze środki w walce z koronawirusem w Polsce, Bielan stwierdził, że spodziewa się takich zmian.

– Nie odpowiadam za to, to są decyzje rządu podejmowane na skutek rekomendacji ministra zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, nie chcę wchodzić w buty rządu. Zakładam, że nawet jeżeli ta izolacja społeczna zostanie zaostrzona, trzeba powiedzieć wyraźnie, że zdecydowana większość Polaków bardzo dobrze dostosowała się do tych trudnych warunków – dodawał.

W Polsce liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 766, z czego 8 zmarło.