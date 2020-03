„Zaburzenia zmysłu smaku i węchu”. Nietypowe objawy u 17-latka z koronawirusem

17-latek przebywał w Austrii, wrocił do kraju, jeszcze przed zamknięciem granic, w związku z tym nie był poddany przymusowej kwarantannie. Jak przekazał Andrzej Biliński, dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim, chłopak podjął samodzielną decyzje o odizolowaniu się na jakiś czas od innych osób. W związku z tym, jak okazało się, że 17-latek jest nosicielem wirusa, kwarantanną objęto tylko nieliczne osoby, z którymi miał kontakt.

Jak przekazuje dyrektor ostrowskiego sanepidu, sytuacja zdrowotna 17-latka była nietypowa, bo objawy były wyjątkowe. Zupełnie niezwiązane z gorączką, kaszlem i dusznościami. – To były objawy zaburzenia zmysłu węchu i smaku. Osoby z otoczenia zakażonego, które zostały objęte kwarantanną to pięć osób i zostaną one przebadane – dodaje Biliński.

Koronawirus w Polsce

Niestety dziś zmarła już dziewiąta osoba zakażona koronawirusem. To 68-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu w Puławach. Jak poinformowało ministerstwo, jego stan był ciężki, miał również choroby współistniejące.

"W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 774/9 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.