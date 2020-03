Warszawa: Las Kabacki zostanie zamknięty?

Choć większość Polaków stosuje się do zasad kwarantanny narodowej, to niestety są i tacy, dla których to czas jak każdy inny. Ładna, wiosenna pogoda zachęca do spacerów i grillowania. W ten sposób wolny czas spędza niestety ostatnio część mieszkańców Warszawy. Osoby obchodzące zalecenia można było spotkać m. in. w Lesie Kabackim.

Radny Mateusz Rojewski złożył interpelację w tej sprawie do burmistrza Ursynowa. – Moja dzisiejsza interpelacja dotyczy zamknięcia Lasu Kabackiego. Niestety, ale w obliczu pandemii i realnego zagrożenia życia i zdrowia, wszyscy powinniśmy prewencyjnie izolować się od innych osób oraz unikać zgromadzeń i tłumów, a z tymi właśnie mamy do czynienia w ostatnich dniach w Lesie Kabackim. Nie po to zamknięto instytucje i punkty usługowe, aby wszyscy gromadzili się teraz na polance lasu przy grillu. Zachowujmy się rozsądnie i przestrzegajmy zaleceń i wytycznych- to najlepsza broń na epidemię – tłumaczy radny.

We wtorek wieczorem Ministerstwo Zdrowia podało najświeższe dane. Mamy 40 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 37 osób z woj. mazowieckiego, 2 osób z woj. lubuskiego i 1 osoby z woj. małopolskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 884/10 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).