Wyniki sprzedaży aut elektrycznych w Polsce jedne z najniższych w Unii

Na koniec lipca br. po polskich drogach poruszało się 70 579 osobowych i użytkowych samochodów o napędzie w pełni elektrycznym (BEV) – wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM).

Sprzedaż aut elektrycznych w Polsce wśród najniższych w UE

Choć liczba takich aut stale rośnie, ich udział w sprzedaży nowych pojazdów wynosi jedynie kilka procent, co jest jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Jednocześnie producenci samochodów podkreślają, że Polska ma ogromny potencjał w zakresie sprzedaży pojazdów elektrycznych.

PZPM oraz PSNM na bieżąco monitorują rynek pojazdów elektrycznych, aktualizując dane w ramach Licznika Elektromobilności. Wynika z nich, że od stycznia do lipca 2024 roku liczba aut z zielonymi tablicami wzrosła o 14 102, co przekłada się na 6-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

– Polska należy do najbardziej elektrosceptycznych krajów w Unii Europejskiej, gdzie udział samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych pojazdów często nie przekracza nawet 3 proc. Jednak potencjał do zwiększenia sprzedaży jest znaczny. Kluczowym wyzwaniem jest zwiększenie dostępności tych pojazdów oraz zapewnienie stabilnych warunków zakupu, aby zasady nie zmieniały się zbyt często – powiedział Stanisław Dojs z Hyundai Motor Poland w rozmowie z Newseria Biznes.

Podatnicy będą musieli dopłacać do samochodów elektrycznych?

Jak wskazuje Bankier.pl, "perspektywy rozwoju rynku samochodów elektrycznych są coraz lepsze. Według danych PZPM oraz PSNM stale rozwija się infrastruktura ładowania takich pojazdów".

Zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW i Ministerstwa Klimatu i Środowiska prawdopodobnie od stycznia 2025 roku zostanie wznowiony nabór w programie Mój elektryk. Poprzedni nabór został wstrzymany od 1 września ze względu na wyczerpanie puli środków na ten cel.

Jak podkreśla ekspert, korzystne dla kupujących otoczenie to nie tylko programy dopłat, ale także stabilne ceny energii.

Czytaj też:

Absurdy Zielonego Ładu. Dr Bartoszewicz: Z podatków sfinansują rozwiązanie dla bogatychCzytaj też:

Śmietniki im. Donalda TuskaCzytaj też:

Kolejny pożar autobusu hybrydowego w Krakowie. Spłonął doszczętnie