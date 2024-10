Kolejny pożar autobusu hybrydowego w Krakowie. Spłonął doszczętnie

Hybrydowy autobus MPK linii 139 zapalił się na al. 29 Listopada, w rejonie przystanku Biskupa Prandoty w kierunku Nowego Kleparza. Ogień pojawił się w komorze silnika. Około 50 pasażerów, którzy przebywali w środku zdążyło opuścić maszynę, zanim zajął ją ogień. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Hybrydowy autobus spłonął w Krakowie

Rzecznik małopolskiej straży pożarnej Hubert Ciepły informował, że w momencie przybycia zastępów PSP autobus był już cały objęty ogniem. – Akcja gaśnicza może potrwać nawet kilka godzin – przekazał. Jest to rezultat zamontowania w autobusie trudnego do gaszenia akumulatora. Ostatecznie strażacy ugasili pożar.

To drugi pożar autobusu elektrycznego w stolicy małoposki w odstępie niecałych dwóch miesięcy. W drugiej połowie sierpnia na ulicy Monte Cassino doszczętnie spłonął elektryk przewoźnika Mobilis.

Akumulatory i problemy z gaszeniem

Jak wyjaśniała przy okazji innych tego typu zdarzeń "Interia Motoryzacja", problem z pożarami elektryków polega na tym, że są one najczęściej nieprzewidywalne i wieloetapowe, a ponadto mogą występować bardzo gwałtownie. Wynika to z ogniw w akumulatorach, które są od siebie odizolowane, a ich zapłon może postępować w dość długich odstępach. Czasami zdarza się, że ugaszenie płonącego samochodu elektrycznego może potrwać kilka godzin i gdy gaszenie zostanie zakończone, okazuje się, że ponownie doszło do zapłonu.

Potrzeba ogromnych ilości wody

O tym aspekcie licznych problemów związanych z wymuszaniem przestawiania się na auta elektryczne pisał w swoim raporcie z połowy 2023 roku Warsaw Enterprise Institute (WEI). Analiza nosi tytuł "Pod prąd #2. Samochody elektryczne spowodują wzrost cen ubezpieczeń OC?".

W tym kontekście wskazano, że do takich sytuacji dochodzi najczęściej w trakcie postoju (i może być to związane z warunkami atmosferycznymi) lub podczas ładowania. Choć co do zasady wiadomo jak postępować z płonącym EV, to jednak zadanie jest czasochłonne i wymaga ogromnych ilości wody. Z raportu dowiedzieliśmy się, że w 2023 roku były tylko dwa kontenery, w których można skutecznie zgasić taki pożar, ale jeden jest w Warszawie, a drugi jest w Krakowie.

