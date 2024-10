Śmietniki im. Donalda Tuska

Albowiem, jak wiadomo, taki coraz bardziej leciwy elektryk to dla jego właściciela właściwie głównie kłopoty. Ładowanie baterii trwa coraz dłużej i wystarcza na przejechanie coraz mniejszej liczby kilometrów, a poza tym zawsze taka bateria może być już mniej stabilna, czyli bezpieczna. Na łeb na szyję spada też wartość takiego auta, no it rzeba zacząć myśleć, jak by się go pozbyć, gdzie je zezłomować, dokąd zawieźć zużytą baterię i za ile ją tam umieścić, a najlepiej – komu jeszcze takie auto wcisnąć, a choćby za niewielkie pieniądze.