Mocna deklaracja posła PiS: Jak pandemia potrwa dłużej, tarcza zostanie wzmocniona

Rząd pracuje nad tarczą antykryzysową, mająca pomóc pracownikom przejść suchą nogą przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział też objęcie pakietem rolników, którzy zwolnieni być mają ze składki KRUS przez trzy miesiące. Jak ocenia Pan te propozycje?

Zbigniew Kuźmiuk: To dobrze, że rolnicy zostali zrównani z przedsiębiorcami. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że rolnicy składkę na KRUS płacą co trzy miesiące i jest ona mniejsza niż składka przedsiębiorców płacona na ZUS, więc i skala tego wsparcia dla rolników jest siłą rzeczy mniejsza. Jednak zasada równego traktowania powinna być zastosowana, widzimy, że prezydent patrzy na problem całościowo, uznał, że należy rolników w obliczu kryzysu zrównać z przedsiębiorcami.

Tarcza antykryzysowa ma – według zapewnień rządu – obowiązywać od 1 kwietnia. Ale by to było możliwe, musi być szybko przyjęte prawo. Tymczasem jest spór o regulamin Sejmu. Nie wiemy, czy posiedzenie w ogóle się odbędzie?

Jestem przekonany, że tak, że jednak deklaracje opozycji podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego o tym, że tarcza antykryzysowa jest konieczna, będą wiążące. Choć rzeczywiście jest tu pewne zamieszanie. Nie wiemy też jak zachowa się Senat.

W Sejmie macie jednak większość, powinniście to przeforsować bez problemu?

Oczywiście Zjednoczona Prawica ma w Sejmie większość. Jednak opozycja ma pewne narzędzia, żeby te działania blokować. To zamieszanie wokół regulaminu jest takim narzędziem. Myślę, że opozycji robienie zamieszania w takiej sprawie nie służy. Skoro naprzeciw potrzebom ludzi wychodzi prezydent, premier, mam nadzieję, że także wyjdzie parlament. I, że tarcza antykryzysowa, tak ważna dla polskich przedsiębiorców i pracowników, będzie obowiązywać od 1-go kwietnia.

Jest też jednak zarzut, że proponowane przez rząd rozwiązania, choć idą w dobrym kierunku, w sytuacji, gdy wiele firm po prostu przestało działać, są niewystarczające?

Pan premier wyraźnie zaznaczył, że tarcza antykryzysowa jest rozwiązaniem zakładającym szybkie zakończenie pandemii, mniej więcej w przeciągu miesiąca. Jeśli – nie daj Boże – epidemia miałaby trwać dłużej, a hotele, restauracje, przedsiębiorstwa branży turystycznej i szereg innych firm miałyby nie prowadzić działalności przez długi czas, to oczywiście tarcza antykryzysowa musiałaby zostać przedłużona. Oczywiście to nie jest tak, że w dobie kryzysu państwo w stu procentach pokryje straty firm. Tak nie dzieje się nigdzie na świecie. Ale państwo jest od tego, by pomóc przetrwać ten niezwykle trudny czas. Stąd inicjatywa rządu, prezydenta. Chcę też podkreślić ważną rolę Narodowego Banku Polskiego, którego działania także są znacznym wsparciem dla polskiej gospodarki.