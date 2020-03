Budka: Nie chcemy pracować nad regulaminem Sejmu. Chcemy pracować nad rozwiązaniami antykryzysowymi

Rozpoczęły się obrady Sejmu w nietypowej formie. Posłowie rozlokowani zostali w wielu pomieszczeniach tak, aby zachować standardy bezpieczeństwa. Posłowie mają maseczki i rękawiczki ochronne.

– 100 tys. testów poszło do laboratoriów. Nie próbujemy nic zatajać, ani oszukiwać, takie uwagi są nie na miejscu dzisiaj – mówił minister zdrowia. – Szkoda, że nie doszliśmy do konsensusu, że tu jesteśmy. Mogliśmy to zrobić zdalnie - powiedział minister zdrowia w Sejmie. – Będzie wzrastała liczba chorych i umierających. To, co możemy robić, to ograniczyć tę liczbę poprzez niechodzenie w miejsca, gdzie nie musimy chodzić – podkreślił.

Z kolei Borys Budka podkreślał, że PO chce pracować nad rozwiązaniami dot. przedsiębiorców, a nie zmianami w regulaminie. – Zostaliśmy wybrali na trudne czasy. My jesteśmy po to, by służyć wam. Przyjechaliśmy dlatego, że miliony z was dzisiaj poszły do pracy, że dzisiaj każdy, który jest w pracy, oczekuje pomocy od państwa, od nas, parlamentarzystów. My nie uchylamy się od pracy, bo my zostaliśmy wybrani przez was i dla was. Nie chcemy pracować nad regulaminem Sejmu. Chcemy pracować nad rozwiązaniami antykryzysowymi. To dziś zwalniani są polscy pracownicy, to dziś upadłość ogłaszają kolejni przedsiębiorcy, pracodawcy. Nie chcemy wojen regulaminowych, chcemy pracować dla was. Zjawiliśmy się w Sejmie, bo nie tchórzymy. Jesteśmy po to, żeby w momentach krytycznych pracować dla was i obiecujemy tę ciężką pracę. Będziemy robić wszystko by to, co wyjdzie z tego Sejmu, było w poczuciu odpowiedzialności za wasze bezpieczeństwo – wskazywał.



