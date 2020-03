"Złamie się nam psyche". Jakimowicz o koronawirusie

"ZŁAMIE SIĘ NAM PSYCHE A PÓŹNIEJ ZAAPLIKUJE CUDOWNĄ SZCZEPIONKĘ ‼️" – taki wpis wraz z fotografią strzykawki zamieścił na Instagramie Jarosław Jakimowicz. Trzeba przyznać, że stwierdzenie aktora brzmi dość enigmatycznie. Sprawą szybko zainteresował się portal plotkarski Pudelek.

"W prawdziwość tego, o czym od miesięcy informują media, zaczyna najwyraźniej powątpiewać także Jarosław Jakimowicz. Choć znany głównie dzięki roli w Młodych Wilkach aktor początkowo nawoływał, by nie bagatelizować wirusa, który od kilku tygodni pustoszy Europę i dziękował za odwagę lekarzom i pielęgniarkom, jego zdanie w tej kwestii uległo zmianie" – tak post Jakimowicza komentuje serwis.

Na odpowiedź aktora nie trzeba było długo czekać. Gwiazdor w emocjonalnym wpisie wskazuje, że nie zaprzecza istnieniu koronawirusa. Ma też pretensje, że redaktorzy plotkarskiego serwisu nie skontaktowali się z nim przed napisaniem artykułu. "Nie mam jak inaczej to komunikuje w ten sposób do IDIOTÓW Z PUDELKA. Stwierdzenie, że ZŁAMIĄ NAM PSYCHE A PÓŹNIEJ ZAAPLIKUJĄ SZCZEPIONKĘ nie mówi nic o tym, że wątpię w istnienie tego wirusa ‼️ Rozumie to KRETYN jeden z drugim? Umie kretyn czytać ze zrozumieniem, może choć raz bądźcie POWAŻNI BO K...A UMIERAJĄ LUDZIE A WY TAKIE PIERDOŁY PISZECIE ‼️.Jak kretyn nie rozumie to zadzwoni i dopyta skoro taki ograniczony" – pisze zirytowany aktor.