Karczewski: W Senacie było 10 razy więcej osób niż w Świątyni Opatrzności Bożej

We wtorek nad ranem Senat zakończył posiedzenie poświęcone tzw. tarczy antykryzysowej, którą rząd przygotował w związku z epidemią koronawirusa. Senatorowie wprowadzili do tarczy około 100 poprawek. Pakiet wraca teraz do Sejmu.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski napisał na Twitterze, że na sali posiedzeń Senatu było 10 razy więcej osób niż na mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej.

"W tej małej sali, ze słabą wentylacją, przez ponad godzinę przebywało 10-krotnie więcej niż np. w Świątyni Opatrzności Bożej na Mszy Św. 50:5 gdzie sens, gdzie logika? Niefrasobliwość,nonszalancja, brawura, ryzykanctwo!" – uważa polityk PiS.

W związku z epidemią koronawirusa od 25 marca do 11 kwietnia obwiązuje rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące ograniczeń w poruszaniu się. Z domu nie wolno wychodzić bez uzasadnionego powodu. Wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi.

Ograniczenia dotyczą również zgromadzeń religijnych. Na mszy w kościele nie może być więcej niż 5 osób, z wyłączeniem tych sprawujących liturgię.

