Papież: Myślę o Europie jako kontynencie praw człowieka

W tej miejscowości położonej w austriackim Tyrolu w dniach 17-30 sierpnia ponad 4 tys. osób z kilkudziesięciu krajów, w tym najbardziej innowacyjne umysły ze świata polityki, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, kultury i nauki, szukają pomysłów na silną i demokratyczną Europę.

Czas kryzysu

Franciszek zauważył, że "obecnie w Europie przeżywamy czas kryzysu, który jak każdy kryzys niesie ze sobą zagrożenia i możliwości; czas, w którym dużą popularnością cieszą się różne ruchy populistyczne”. Przyczyny takiego stanu rzeczy "leżą głównie w czynnikach ekonomicznych i politycznych”. Widzimy, że "w następstwie tej populistycznej fali w Europie, pewne ideały zniknęły, a pewne zasady dotyczące zachowania wobec najsłabszych członków społeczeństwa zostały zaniedbane”.

"Te ideały i zasady, wśród których na szczególne podkreślenie zasługują ideały godności ludzkiej i braterstwa, zawsze były związane z matrycą Ewangelii. Dziś zmienił się kontekst kulturowy i Kościół powołany jest do życia w zsekularyzowanym społeczeństwie; nie powinno to dziwić ani przerażać, ponieważ dobrze wiemy, że tam także obecny jest Bóg. Raczej z odnowioną motywacją staramy się jako chrześcijanie wnieść bogactwo katolickiej nauki społecznej, wraz z jej roszczeniami, do uniwersalności. Również Unia Europejska od chwili swego powstania ma cechy uniwersalistyczne i można mieć nadzieję, że ich nie utraci. Szczególnie ważny jest w tym względzie aspekt braterstwa. W związku z tym społeczeństwa w Europie muszą znaleźć sposoby i środki, aby zmniejszyć polaryzację wewnętrzną i pozostać otwartymi na otaczający ich świat” – wskazał papież.

Na zakończenie podziękował uczestnikom Forum Europejskiego w Alpbach za zaangażowanie w obliczu wyzwań społecznych naszych czasów i życzył im, aby byli "«zaraźliwymi» świadkami ideałów europejskich”.

