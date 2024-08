Operacja kurska. Ukraina częściowo osiągnęła wszystkie cele

Dokonując inwazji na obwód kurski, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poczynił śmiałe i ryzykowne założenie, że nie tylko wytrąci to Rosję z równowagi i zmusi ją do przerzucenia wojsk ze wschodu, ale także zachęci Zachód do bardziej zdecydowanego wsparcia Ukrainy bronią. Poza tym Zełenski musiał także przekonać zmęczonych wojną Ukraińców, że nadal są zdolni do walki.

I jak pisze "The Wall Street Journal”, Ukraina częściowo osiągnęła już swoje cele – operacja kurska zmieniła panującą narrację, że Kijów nie jest w stanie powstrzymać potęgi militarnej Rosji.

Zaskoczenie w USA

W przeciwieństwie do poprzednich działań wojennych Ukraina utrzymywała szczegóły operacji w tajemnicy przed Zachodem. Inwazja na obwód kurski zaskoczyła Stany Zjednoczone i wywołała zamieszanie co do tego, dlaczego Ukraina zdecydowała się na tak radykalny krok i co będzie dalej.

"Teraz administracja Joe Bidena ostrożnie czeka, czy ryzyko Zełenskiego się opłaci. USA dają Ukrainie przestrzeń do przeprowadzenia operacji, starając się jednocześnie uniknąć publicznej dyskusji na ten temat. Od Białego Domu i Pentagonu po kwaterę główną amerykańskiego Dowództwa Europejskiego w Niemczech urzędnicy patrzą na to z ostrożnym optymizmem” – pisze "WSJ".

Według gazety, choć Zełenski stwierdził, że celem operacji kurskiej jest częściowo utworzenie "strefy buforowej”, Pentagon nadal ma wątpliwości – w szczególności, czy Ukraina chce rozszerzać tę strefę i w jaki sposób to zrobi. Urzędnicy nie są też przekonani, czy Ukrainie uda się utrzymać zajęte rosyjskie terytorium.

Ponadto w artykule wskazuje się na inne ważne osiągnięcie operacji kurskiej – zwiększenie liczby rosyjskich jeńców, którzy mogą zostać wykorzystani do wymiany.

Czytaj też:

"Hipokryzja". Węgry znów krytykują politykę TuskaCzytaj też:

"USA podjęły już decyzję". Zaniepokojenie w Rosji