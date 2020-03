Prezydent na TikToku. Wymowny komentarz Kosiniaka-Kamysza

– Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie ale potrzebny jest też sport – e-sport. Zapraszamy was do turnieju #GrarantannaCup organizowanego wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji – zachęca prezydent.

Do skorzystania z możliwości zachęca Andrzej Duda. A przy okazji informuje, że ma konto na TikToku – niezwykle popularnej wśród dzieci i młodzieży platformie.

Władysław Kosiniak-Kamysz został wczoraj zapytany o tę sprawę przez dziennikarza Polsatu. Lider ludowców stwierdził, że czas epidemii nie jest odpowiednim momentem na tego typu aktywność.

– Planując kampanię, zastanawialiśmy się, czy zakładać konta na innych portalach społecznościowych. Ale jak wybuchła epidemia, to uznałem, że to nie czas i miejsce na zabawy w internecie, na takie filmiki. Szczególnie to nie przystoi politykom kandydującym na prezydenta, bo sytuacja jest bardzo poważna. A o opinię zapytajmy dzieci, jak oceniają ten ruch pana prezydenta – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

TikTok to aplikacja mobilna umożliwiająca tworzenie i udostępnianie bardzo krótkich materiałów wideo. Została utworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance, we wrześniu 2016. Dostępna w ponad 75 wersjach językowych, w 150 krajach świata. W czerwcu 2018 miała łącznie ponad 500 milionów użytkowników.

Czytaj także:

Czarzasty o prezydencie Dudzie: Jest głupi i cyniczny

Czytaj także:

Prezydent założył konto na TikToku