Terlecki: Opozycja szaleje byle odwlec widmo klęski

Wciąż nie wiadomo, czy zaplanowane na maj wybory prezydenckie odbędą się w ustalonym terminie. – Jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego, z zachowanie odpowiednich środków ostrożności – mówił podczas poniedziałkowej sesji "Q&A" na Facebooku prezydent Andrzej Duda. Choć opozycja domaga się ich przełożenia, Prawo i Sprawiedliwość szuka możliwości, aby mogły one dojść do skutku. Sposobem na to ma być złożony wczoraj w Sejmie projekt ustawy zakładającej możliwość głosowania korespondencyjnego. W wieczornym orędziu o szybkie procedowanie projektu zaapelowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



Do sprawy odniósł się na Twitterze wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który uznał, że "opozycja szaleje byle odwlec widmo klęski". "Uruchomiono medialny walec, celebrytow, emerytowane autorytety" – napisał polityk.

"Nadzieja, na wymianę Kidawy na Tuska, Biedronia na Zandberga, a Kosiniaka na jego żonę, mobilizuje liberalny światek. Hasło: prawdziwi demokraci za likwidacją demokracji" – dodał Terlecki.





