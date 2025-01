"Nadzieja silniejsza niż smutek". Trwa zbiórka na film o ks. Isakowiczu-Zaleskim

"Choć od śmierci Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego minął rok, nadal odczuwamy ogromną stratę i pustkę. Odejście tego Niezłomnego Kapłana przyjęliśmy z bólem i niedowierzaniem. Jak wiele innych środowisk, czuliśmy się osieroceni i pozbawieni naszego duchowego Przewodnika. Zachęcamy do obejrzenia reportażu oddającego nastrój tamtych dni. Powstał on z materiałów nagranych w ramach prac nad filmem dokumentalnym o życiu i działalności Księdza Tadeusza" – piszą organizatorzy.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zmarł 9 stycznia 2024 roku po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej, podczas pobytu w szpitalu w Chrzanowie. Był założycielem Fundacji im. Brata Alberta, duszpasterzem osób niepełnosprawnych, Ormian i Kresowian, a także poetą i publicystą oraz niekwestionowanym autorytetem dla wielu osób – wierzących i niewierzących. Często nazywano go „sumieniem Kościoła”.

"Cieszymy się, że było nam dane go poznać. To dla nas zaszczyt, że przyjął tytuł honorowego członka naszego Stowarzyszenia. W pierwszą rocznicę śmierci modliliśmy się za jego duszę podczas Mszy Świętej w Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Nie zatrzymujemy się jednak tylko na żałobie. Bogate dziedzictwo Księdza Tadeusza musi być kontynuowane. Dlatego jako Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć” podjęliśmy się produkcji filmu dokumentalnego, który byłby jego duchowym testamentem" – podkreśla Stowarzyszenie.

Film powstaje jedynie dzięki wsparciu Darczyńców. Do powstania filmu można się przyczynić za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl lub bezpośredniego przelewu na numer konta Stowarzyszenia „Wspólnota i Pamięć”: Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć” ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa nr konta (PKO BP): 80 1020 1013 0000 0002 0477 9007 Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/n4mw25 Przypominamy, że roboczy tytuł filmu brzmi: „Isakowicz-Zaleski. Prawda was wyzwoli”.

Za nami dziesiątki godzin nagrań i mnóstwo czasu spędzonego na montażu. Jesteśmy coraz bliżej celu i wierzymy, że z Państwa pomocą w tym roku uda nam się dokończyć film i zaprosić Państwa na premierę. Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco z postępami prac nad produkcją, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej: https://filmisakowicz.pl/