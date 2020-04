Badacz: Koronawirus może "przeskakiwać” nawet 8 metrów

Profesor Lydii Bourouiba z uczelni Massachusetts Institute of Technology opublikowała na łamach "Journal of the American Medical Association" swoje badania, które wskazują, że zalecany dystans 1-2 metrów, może nie zatrzymać rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca zachowanie co najmniej metra odległości między ludźmi, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zgodnie z obostrzeniami wprowadzanymi w Polsce osoby stojące np. w kolejce w sklepie muszą utrzymywać odległość dwóch metrów od siebie. Tymczasem prof. Lydii Bourouiba z renomowanej uczelni Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych wskazuje, że taka odległość może wcale nie zatrzymywać rozprzestrzeniania się wirusa. Ekspert, zajmująca się dynamiką płynów ustrojowych przy transmisji patogenów, opisała w czasopiśmie”Journal of the American Medical Association” swoje badania, z których wynika, że nowy koronawirus wydalony z ciała chorego w czasie kaszlu może przenieść się nawet na odległość do 8 metrów. Jak tłumaczy badacz, nie wiadomo więc co jest „bezpiecznym dystansem”, także dlatego, że pozostałości patogenu mogą utrzymywać się w powietrzu bardzo długo. Czytaj także:

