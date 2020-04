"Podpisy popierające zgłoszenie Jakubiaka zostaną przekazane prokuraturze". Giertych o piśmie z PKW

Informację o otrzymanym piśmie Roman Giertych przekazał za pośrednictwem Twittera.

"Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że m.in. podpisy popierające zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jakubiaka, dołączone do zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostaną przekazane Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku ze stwierdzonymi wątpliwościami co do ich prawidłowości" – cytuje pismo od PKW adwokat.

Później Giertych zamieścił całą treść pisma.

Marek Jakubiak 10 marca ogłosił chęć ubiegania się o urząd prezydenta i już dwa tygodnie później poinformował o zebraniu wymaganej liczby podpisów. Jak informowała pod koniec marca Wirtualna Polska, podpisy pod jego kandydaturą mieli zbierać działacze PiS z Pomorza.

