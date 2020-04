Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą: 67 osób z woj. mazowieckiego, 42 osób z woj. łódzkiego, 18 osób z woj. małopolskiego, 18 osób z woj. podlaskiego, 16 osób z woj. wielkopolskiego, 15 osób z woj. śląskiego, 12 osób z woj. podkarpackiego, 5 osób z woj. zachodniopomorskiego, 4 osób z woj. lubuskiego, 4 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. opolskiego, 1 osoby z woj. pomorskiego.

Jak podaje resort zdrowia, po weryfikacji wg miejsca zamieszkania dwa przypadki z woj. podkarpackiego zostaną wykreślone z jego rejestru i przeniesione do woj. lubelskiego i małopolskiego.

Ministerstwo poinformowało także o śmierci 23 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Jest to: 12 osób z woj. mazowieckiego, 4 osoby z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osoby z woj. śląskiego i po jednej osobie z woj. wielkopolskiego, woj. podlaskiego, woj. pomorskiego i woj. świętokrzyskiego. Resort podaje, że większość ofiar śmiertelnych to osoby starsze z chorobami współistniejącymi.

Jak dotąd (stan na środę) w skali kraju liczba zakażonych wynosi 5205 osób; zmarło 159 osób, wyzdrowiały 222 osoby.

Kiedy epidemia osiągnie swój szczyt w Polsce?

Najnowsza prognoza dotycząca rozprzestrzeniania się koronawirusa wskazuje, że epidemia osiągnie swój szczyt w Polsce już za dwa tygodnie. Wyniki badań opublikował The Institute for Health Metrics and Evaluation.

Z prognozy naukowców wynika, że szczytowy dzień, liczony pod względem ofiar śmiertelnych, przypadnie w Polsce na 24 kwietnia. Tylko tego jednego dnia z powodu zakażeń mogą umrzeć nawet 104 osoby.

Sami badacze jednak przyznają, że ich badania nie są pewne. Z prognozy wynika, że liczba zmarłych może wynieść od 13 osób aż do 202.