Kontrowersyjny wpis rzecznika policji. Lawina komentarzy

"Ten mężczyzna w jednym z krajów nie stosował się do obowiązków kwarantanny i izolacji... Zostawiam tylko do obejrzenia...." – napisał w środę wieczorem na Twitterze rzecznik KGP.

Mariusz Ciarka dołączył nagranie, na którym widać interwencję hiszpańskiej policji wobec motocyklisty. Mężczyzna został zrzucony z pojazdu i obezwładniony przez czterech funkcjonariuszy. Wpis rzecznika KGP wywołał falę komentarzy, głównie negatywnych.

"To zwykły skandal"

"W czasach gdy ludzie siedzą w domach, boją się o siebie i swoich najbliższych, gdy władza uchwała zupełnie niejasne przepisy, które są administracyjną represja jak w państwie totalitarnym wrzucanie takiego filmu to zwykły skandal i groźba wobec obywatela!" – napisał adwokat Wojciech Górowski.

"To co, od Wielkiego Piątku wzorem kolegów z Indii zaczynacie pałowanie na ulicach? Mam wrażenie że niektórym z Was się to marzy, szczególnie tym co wlepiają 5 tysi za jazdę rowerem" – ocenił reporter Radia Zet Marcin Bąk.

"Panie Rzeczniku, skoro ma Pan czas na wrzucanie filmików to szkoda ze nie znalazł Pan czasu na odpowiedzenie na pytanie jakie zadałem Panu na swoim profilu. A zadałem je bo właśnie chce przestrzegać zasad" – napisał z kolei Witold Repetowicz, dziennikarz współpracujący m.in. z "Do Rzeczy".

Na jeden z wpisów Ciarka odpowiedział, że przedstawia jedynie procedury zgodne z prawem w innym państwie i tylko fakty.