Nie żyje gwiazda polskich seriali. "Serce rozpadło się na milion kawałków"

Małgorzata Komornicka nie żyje. Aktorka zmarła 14 lipca w wieku 85 lat. Była znana z takich produkcji jak: "M jak Miłość", "Na wspólnej", "Ranczo" czy "Ojciec Mateusz". W mediach społecznościowych, we wzruszającym wpisie, pożegnała ją córka, również aktorka, Anna Komornicka.

"Mamo, Mamusiu... Serce rozpadło się na milion kawałków. Już nic nie ma znaczenia. Została pustka. Jak mam teraz żyć bez Ciebie? Ból wszechogarniający mój mały już teraz świat bez kolorów, bez Twojego uśmiechu. Mamo, Mamusiu... Wiem, że teraz już nie cierpisz, że tam, gdzie jesteś są piękni i dobrzy ludzie. Wiem, że teraz będziesz moim najpiękniejszym Aniołem... Dziękuję, że nauczyłaś mnie być dobrym człowiekiem, że zawsze do końca we mnie wierzyłaś. Mamo, Mamusiu... Do zobaczenia" – napisała, załączając zdjęcie mamy z młodości.

Pod jej postem pojawiło się wiele kondolencji ze strony fanów oraz kolegów z branży aktorskiej.

Nie żyje aktorka Małgorzata Komornicka. Miała 85 lat

Pogrzeb aktorki odbył się 22 lipca. Msza żałobna została odprawiona w kościele św. Katarzyny na Służewie w Warszawie, a pochowaną ją na miejscowym cmentarzu w rodzinnym grobie.

Małgorzata Komarnicka karierę aktorską rozpoczęła już w latach 70-tych w spektaklu Teatru Telewizji "Bestia". Była absolwentką Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie. Przez lata grała w lubianych serialach telewizyjnych takich, jak: "Ranczo", "Samo życie", "M jak Miłość", "Na Wspólnej" czy "Ojciec Mateusz". Wystąpiła też m.in. w filmie "Chłopaki nie płaczą" Olafa Lubaszenki i "Młodych wilkach" Jarosława Żamojdy. Prywatnie była matką Anny Komornickiej, również aktorki i pierwszej żony Zbigniewa Zamachowskiego.

Przyczyna śmierci aktorki nie została ujawniona. Wiadomo, że kobieta chorowała przed śmiercią.

