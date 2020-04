Gowin, czyli zygzaki po krakowsku

„Hamlet”, „człowiek z kręgosłupem zawiązanym na supeł”? A może, jak chcą jego obrońcy, „człowiek sumienia” i „ktoś z zasadami”? „Z Gowina wyszedł »krakówek« – obraził się i zabrał zabawki w kluczowej sytuacji, grzebiąc swoją karierę i komplikując życie innym” – to jeszcze inny internetowy komentarz. A może to ktoś, kto do polityki nie powinien w ogóle iść?

Ostatnie wydarzenia przypomniały o jednej z najbardziej intrygujących postaci naszej sceny politycznej. Czy droga życiowa Jarosława Gowina wyjaśnia przyczyny jego politycznych zygzaków? Autorzy jego sylwetek publikowanych w mediach zgodnie wskazują na liczne paradoksy w jego życiu.