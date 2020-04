Korwin-Mikke: Kaczyński obiecał spłatę 20 proc. żydowskich roszczeń

Polityk zabrał głos podczas dyskusji nad obywatelskim projektem ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego, tzw. anty-447.

– Pomordowani Żydzi to byli obywatele polscy, a nie państwa Izrael. To nie ma nic wspólnego z antysemityzmem, i mienie po nich przypada państwu polskiego – powiedział Korwin-Mikke.

– Jarosław Kaczyński, według tego co jest w WikiLeaks, spotykał się dziesięć lat temu w ambasadzie amerykańskiej i obiecywał, że Polska zapłaci 20 proc. tych roszczeń, w wyniku czego od razu roszczenia wzrosły pięciokrotnie – przekonywał poseł Konfederacji.

Projekt anty-447 to odpowiedź na amerykańską ustawę 447, zwaną również Just Act, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

W lutym 2018 roku Polska zorganizowała tzw. konferencję bliskowschodnią. Do Warszawy przyleciał wtedy amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który wezwał nasze władze do uregulowania spraw związanych ze zwrotem mienia ofiar Holokaustu.

Czytaj także:

"To jest test na waszą polskość". Sejm dyskutował o projekcie "Stop447"