Emilewicz o projekcie "Polskie szwalnie": To będzie ogromne wsparcie dla naszej gospodarki po kryzysie

Projekt "Polskie szwalnie" został przedstawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę i wicepremier Jadwigę Emilewicz podczas specjalnej konferencji prasowej.

– Wdrażamy projekt "Polskie szwalnie". W akcję szycia maseczek włączy się 200 firm – poinformował prezydent.

Szczegóły projektu zaprezentowała Jadwiga Emilewicz. Jak podkreśliła, prace nad nim ruszyły już od pierwszych dni epidemii w Polsce.

– W dniach, w których zdiagnozowaliśmy w Polsce pierwsze przypadki koronawirusa, w Ministerstwie Rozwoju zorganizowaliśmy akcję, do której zaprosiliśmy polskich przedsiębiorców. Zaapelowaliśmy, by zgłaszali się ci, którzy mogą nam pomóc i dostarczać towary ochrony osobistej, dziś tak bardzo potrzebne. Ci, którzy byliby gotowi szyć maseczki i produkować sprzęt medyczny, taki jak respiratory. W tej akcji do 19 kwietnia na adres Ministerstwa Rozwoju zgłosiło się 800 firm. Sprawdzaliśmy, które z nich mają potencjał do produkcji towarów, które są akredytowane i zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia. Większość z nich przekierowaliśmy, ponieważ równocześnie Agencja Rozwoju Przemysłu podjęła się wyzwania zintegrowania tych mocy produkcyjnych – wyjaśniała wicepremier i minister rozwoju.

Emilewicz zaznaczyła, że projekt będzie dużym wyzwaniem, ale także wsparciem dla polskiej gospodarki.

– Polska jest ostatnim państwem w UE, na terenie którego znajdują się szwalnie, przemysł ten został w całości przeniesiony w ostatnich latach przede wszystkim do Chin, Indii i do innych krajów azjatyckich. Jesteśmy zatem ostatnim państwem, które takie szwalnie posiada. Agencja Rozwoju Przemysłu zdecydowała się zintegrować moce produkcyjne tych rozdrobnionych firm po to, by dostarczyć im dzisiaj pracę, a nam ten sprzęt i maseczki, które są nam dzisiaj tak potrzebne. Ten proces zakończył się sukcesem - mamy zintegrowanych ponad 2 tys. producentów. Dziś żaden Polak nie może wyjść z domu, nie zasłoniwszy ust i nosa. To są nowe protokoły bezpieczeństwa, nowe zachowania, które będą nam jeszcze długo towarzyszyć. Maseczki są potrzebne nam wszystkim, także tym pracującym w handlu, usługach. Będziemy ich potrzebować bardzo dużo, zatem uniezależnienie się w tej kwestii od Chin jest jednym z naszych największych wyzwań – tłumaczyła wicepremier.

– Jestem przekonana, że ten projekt będzie ogromnym wsparciem dla naszej gospodarki teraz, ale także po kryzysie, po koronawirusie – wskazała Emilewicz. Jak dodała, w Polsce powstaną też nowe szwalnie i obiekty produkcyjne.