"Eugenika w formie czystej". Terlikowski w mocnych słowach o Januszu Korwin-Mikke

– Jeżeli kobieta nosi w sobie potworka, to nie może go obejmować ochrona gatunku ludzkiego. Wszystko oczywiście zależy od oceny lekarza (...). Jestem w stanie zrozumieć normalną kobietę, której może się trafić, że zamiast człowieka nosi w łonie coś, co nigdy nie będzie normalnie funkcjonowało – stwierdził Janusz Korwin-Mikke w rozmowie z naszym portalem.

Jego słowa dosadnie skomentował Tomasz Terlikowski. "Eugenika w formie czystej. Ani chrześcijańska, ani konserwatywna. Zwyczajnie obrzydliwa" – napisał publicysta na Twitterze.

Sejm zagłosował ws. aborcji

W środę Sejm zajął się obywatelskim projektem "Zatrzymaj aborcję", pod którym podpisało się niemal 800 tys. Polaków. Za odrzuceniem projektu głosowało 187 posłów, przeciwko było 254, a 10 posłów wstrzymało się od głosu. W głosowaniu o skierowanie projektu do drugiego czytania bez odsyłania do komisji przeciwko było 375 posłów, za 68 posłów, a 7 wstrzymało się od głosu.

Jak poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, projekt zostanie teraz skierowany do Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

"I po projekcie. Teraz będzie procedowany, procedowany, odsyłany do zaopiniowania, i tak minie kadencja. Od początku było to wiadomo. Polityka jest dla ważniejsza niż moralność. Szkoda, bo można było już kilka lat temu zakazać dyskryminacji niepełnosprawnych" - ocenił Terlikowski.

Czytaj także:

Korwin-Mikke ze zrozumieniem o aborcji. "Jeżeli kobieta nosi w sobie potworka..."

Czytaj także:

Schetyna: PiS definiuje na nowo pojęcie politycznego cynizmu