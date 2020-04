"Przekupione przez obecne władze i nieprzekupione". Mocne słowa kandydata

Piotrowski od lat związany był ze środowiskiem toruńskich mediów o. Tadeusza Rydzyka. W tych wyborach nie może liczyć na wsparcie Radia Maryja i TV Trwam, a ojciec Tadeusz Rydzyk publicznie odciął się od jego kandydatury. – Prezydent reprezentuje i troszczy się o wszystkich Polaków, a nie tylko o jedną stację. Telewizja Trwam i Radio Maryja to media prywatne prowadzone przez ojców redemptorystów. Mają prawo do tego, by zawiesić jakiś program bądź zaproponować felietony komuś innemu. TV Trwam i Radio Maryja są bardzo potrzebne, robią bardzo wiele dobrego dla Polaków w kraju i za granicą. Oczywiście media te mają swoje cele i priorytety – mówi w rozmowie z portalem Onet.

– W kontekście wyborów prezydenckich widzę tylko jeden podział w mediach, które działają w Polsce: przekupione przez obecne władze i nieprzekupione – stwierdza kandydat.

– Proszę też zauważyć, że nie jestem jedynym kandydatem, który był związany ze stacją prywatną. Szymon Hołownia chyba był nawet na etacie w TVN, a teraz ta stacja się od niego zdystansowała. W wywiadach mówił, że gdy ogłosił decyzję o starcie, z tej strony nie było życzliwości, a nawet powiało lodem – dodaje Piotrowski.

Były europoseł jest jednym z liderów Ruchu Prawdziwa Europa: – Nasz ruch jest za normalnością, nikogo nie dyskryminujemy. Opowiadamy się za tym, co de facto jest zapisane w Konstytucji RP. Nie chcemy nikomu ograniczać praw. Ale też jesteśmy przeciwko lansowaniu i wtłaczaniu na siłę ideologii LGBT. Mam na myśli stawianie np. pod ścianą różnych uczelni, które jeśli nie wprowadzą przedmiotów propagujących LGBT, to nie dostaną dotacji.