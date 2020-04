Zamieszanie wokół słów Szumowskiego. Terlikowski: To już kompletna głupota

Łukasz Szumowski ściągnął na siebie krytykę m. in. antyszczepionkowców. Minister Zdrowia zapowiedział, że będzie rekomendował przyjęcie szczepionki każdemu, jeśli tylko będzie to możliwe. Według Szumowskiego będzie to punkt, który pozwoli społeczeństwu na powrót do "względnej normalności". Polityk wyjaśniał, że nie jest zwolennikiem "darwnistycznego podejścia", czyli przyzwolenia, by ludzie sami chorowali i w ten sposób naturalnie dochodzili do odporności.

Słowa Szumowskiego wywołały zamieszanie i krytykę. Do sprawy odniósł się Tomasz Terlikowski.

"Szczepienie, w sytuacji choroby, która może zabijać 2 do 3 procent chorych, a sytuacji pandemii o wiele więcej, może być obowiązkiem moralnym. Robienie afery o to, że minister zdrowia powiedział dość oczywistą prawdę, że aby osiągnąć odporność grupową trzeba albo zgodzić się na to, że COVID-19 przechoruje większość społeczeństwa, z czego pewna część umrze, albo wprowadzając obowiązek szczepień, tak by poziom wyczepialności był odpowiednio wysoki, jest zwyczajnie nieodpowiedzialne" - stwierdził publicysta "Do Rzeczy", stając w obronie ministra.

"Przekonywanie zaś, że w czasie szczepień zostaną nam wszczepione chipy to już kompletna głupota" - dodał w mocnym wpisie.

