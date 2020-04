"Stanowisko jest jednoznaczne". Szef sztabu Biedronia odpowiada Szydło

Prezydent Andrzej Duda w obecności szefowej swojego sztabu programowego Beaty Szydło oraz rzecznika Adama Bielana podpisał wczoraj deklarację zatytułowaną: "Obronimy Polskę Plus". Zobowiązał się w niej, że jeśli uzyska reelekcje sztandarowe programy socjalne PiS będą kontynuowane. –Jeżeli nadal będę piastował urząd prezydenta RP, z całą pewnością program Rodzina 500 plus nie zostanie Polakom zabrany, a wiek emerytalny nie zostanie podwyższony – oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Beata Szydło wezwała kontrkandydatów Dudy, aby w tej sprawie także złożyli deklarację. – Pytam Małgorzatę Kidawę-Błońską, pytam Władysława Kosiniaka-Kamysza i pozostałych kandydatów, czy jeżeli państwo obejmiecie urząd prezydenta Rzeczpospolitej, czy będziecie bronić programów społecznych wprowadzonych przez rząd: 500 plus, obniżonego wieku emerytalnego, 13. emerytury - wszystkich pozostałych programów, które w realny sposób pomogły polskim rodzinom i polskiej gospodarce – powiedziała europosłanka.

"Stanowisko @__Lewica i @RobertBiedron jest jednoznaczne i zawsze takie samo. 500+ TAK, 13 emerytura TAK, wyprawka 300 TAK, utrzymanie aktualnego wieku emerytalnego TAK. Dziękuję za uwagę" – odpowiedział za pośrednictwem Twittera Tomasz Trela szef sztabu kandydata Lewicy Roberta Biedronia.

– My od samego początku mówiliśmy, że program 500 Plus to dobre rozwiązanie, że 13. emerytura to niezłe rozwiązanie, chociaż wolelibyśmy rozwiązania systemowego i takie rozwiązanie mamy na stole: najniższa emerytura w wysokości 1600 zł na rękę. Na pewno 13. emerytury nie wycofamy, nie wycofamy też 300 zł wyprawki dla uczniów - będziemy dążyć do tego, żeby ta kwota była wyższa, tak jak nie podniesiemy w Polsce wieku emerytalnego – zapewnia poseł Lewicy.

