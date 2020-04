Polsce grozi kolejny kryzys. Prezydent zabrał głos w sprawie suszy

Prezydent poinformował, że odbył rozmowę z ministrami dotyczącą zagrożenia suszą. – Widzimy na przestrzeni ostatnich lat, na całym świecie obserwowany jest wzrost temperatury, Mówi się o coraz większym pustynnieniu kolejnych obszarów naszej planety, ale także i my w naszym kraju obserwujemy coraz dłuższe i trudniejsze, coraz bardziej niebezpieczne dla naszego rolnictwa okresy suszy – mówił podczas konferencji prasowej.

Andrzej Duda podkreślił, że poziom opadów, jakie notujemy w tym roku powoduje, że już obecnie widać w Polsce pierwsze symptomy suszy. Nie bez znaczenia był fakt, że w tym roku mieliśmy prawie bezśnieżną zimę.

– To przede wszystkim niebezpieczne jest dla naszego rolnictwa, dla naszej gospodarki żywnościowej, dla rolników którzy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, zwłaszcza w tak trudnym czasie, jakim jest okres kryzysowy, który przeżywamy obecnie. To ma niezwykle istotne znaczenie. Także to ma znaczenie generalnie dla polskiej gospodarki. To ma znaczenie również i dla wszystkich innych dziedzin naszego życia, bo wiadomo że wody potrzebujemy po prostu do normalnego, codziennego funkcjonowania gospodarstw domowych, do przemysłu, naszej gospodarki, także oczywiście do wypoczynku, ale przede wszystkim jest ona potrzebna po to, żeby wytworzyć dla nas żywność, żeby polski rolnik mógł skutecznie gospodarować – stwierdził prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym.

Czytaj także:

Walczymy z jednym kryzysem, a już nadciąga drugiCzytaj także:

Koronawirus to nie jedyny problem. Dyrektor IMGW: Prognozy nie są optymistyczne