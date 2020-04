Lisicki: Platforma Obywatelska na naszych oczach schodzi do grobu

– Platforma Obywatelska na naszych oczach schodzi do grobu. Nie toczy się żadna dyskusja, debata – powiedział Lisicki w Radiu Wnet. Zdaniem naczelnego "Do Rzeczy" winne temu jest wystawienie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która okazała się "całkowicie niewybieralna".

Paweł Lisicki zwrócił uwagę, że w związku z epidemią koronawirusa nie toczy się faktycznie kampania wyborcza. Publicysta zauważa, że przeniesienie wyborów byłoby dobrym pomysłem, aby przynajmniej dopracować formę korespondencyjną. Jego zdaniem, jeśli wybory odbędą się w maju i przy niskiej frekwencji wygra z dużym poparciem Andrzej Duda, to w Polsce wybuchnie chaos polityczny: – Taki prezydent będzie łatwym celem do ataków i trudno wówczas będzie go bronić ze względów formalnych i takich związanych z poczuciem uczciwości.

Redaktor naczelny odniósł się także do restrykcji związanych z koronawirusem. Nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej określił mianem "nieroztropnego". Zachęcamy do odsłuchania audycji!