Przyspieszona likwidacja obostrzeń? Müller: O 10. ważna konferencja premiera

– Z tego, co wcześniej zapowiadaliśmy, drugi etap to kwestie związane z hotelami, miejscami noclegowymi, uruchomienia marketów budowlanych we weekendy, [zniesienie] ograniczeń dot. funkcjonowania bibliotek, instytucji kultury. Dzisiaj te decyzje będą ogłaszane około 10 przez pana premiera. Trwały dyskusje nad przeniesieniem pewnych elementów z III etapu do II. Dzisiaj też takie decyzje będą ogłaszane – wyjaśnił na antenie radiowej Jedynki Piotr Müller.

Rząd opracował cztery etapy znoszenia restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Pierwszy etap ruszył 20 kwietnia i obejmuje m.in. otwarcie lasów i parków, przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, a także zwiększenie liczby klientów w sklepach oraz wiernych w kościołach.

Drugi etap znoszenia obostrzeń zakłada m.in. otwarcie sklepów budowlanych w weekendy, otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych oraz otwarcie niektórych instytucji kultury, w tym bibliotek muzeów i galerii sztuki.

Trzeci etap ma dotyczyć m. in. lokali gastronomicznych - część takich miejsc mogłaby zostać otwarta stacjonarnie z ograniczeniami. Otwarte mają zostać wówczas także zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, a także sklepy w galeriach handlowych. W trzecim etapie możliwa będzie również organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć ma też organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3, ustalona ma być też maksymalna liczba dzieci w salach.

