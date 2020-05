Egzekucja na 16-letniej Kornelii. "Nie mogę sobie wyobrazić, czy ona się broniła, co ona wtedy czuła"

Ciało 16-latki odnaleziono w niedzielę ok. godziny 14. Zwłoki znalazł mężczyzna spacerujący po Łakach Oborskich w Konstancinie. Na miejsce wezwano policję, straż pożarną i prokuraturę. Służby wydobyły ciało, schowane w płytkim dole. CZYTAJ WIĘCEJ

"Jak można kogoś zabić nawet za coś?"

W sprawie szybko zatrzymano kilka osób, w tym trzy nieletnie. Jedną z zatrzymanych jest 16-letnia Martyna Sz., która prawdopodobnie wraz ze swoim 25-letnim chłopakiem zamordowała Kornelię K.

Jak ustalił serwis Polsat News, z ustaleń śledczych wynika, że 11 lutego Kornelia K. wyszła z domu wraz z Martyną Sz. Dziewczynki spotkały się na jednym z parkingów w Konstancinie z 25-letnim Patrykiem B., który kilkakrotnie strzelił Kornelii K. z wiatrówki w głowę. Następnie Martyna Sz. i Patryk B. przydusili ofiarę, aby mieć pewność, że nie przeżyje. Ciało nastolatki zakopali w lesie.

Jak podają media, morderstwo to prawdopodobnie efekt porachunków w grupie młodzieży. Matka Kornelii K. jest jednak w szoku z powodu tego co się stało.

– To się w głowie nie mieści. Jak można kogoś zabić nawet za coś? Możesz iść na policję, możesz się pokłócić, kogoś uderzyć, ale nie zabić. Nie wiem, co się stało. To niewyobrażalne. Nie mogę sobie wyobrazić, czy ona się broniła, co ona wtedy czuła, to są niewyobrażalne rzeczy – powiedziała Marela Krassowska w rozmowie z Polsat News.

Rodzina zamordowanej nastolatki ma żal do policji, za to że służby nie od razu potraktowały zgłoszenia o zaginięciu poważnie.

Czytaj także:

Jak rząd radzi sobie z epidemią? Zobacz co myślą PolacyCzytaj także:

Policja sprawdza ludzi na kwarantannie. Oto ile wykryto naruszeń