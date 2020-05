Sondaż: Hołownia wchodzi do drugiej tury

Na 10 maja zaplanowano wybory prezydenckie. Na razie nie wiadomo, czy głosowanie w tym terminie w ogóle się odbędzie, ani w jakiej formie.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, potrzebna byłaby druga tura – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster, który opublikował "Super Express".

Według tego badania Andrzej Duda może liczyć na 40,57 proc. głosów, za mało by zapewnić sobie reelekcję już w pierwszej turze. Drugi jest Szymon Hołownia z wynikiem 20,34 proc. i to on wchodzi do prezydenckiej dogrywki.

Trzeci jest kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, na którego chce głosować 14,39 proc. ankietowanych. Dopiero czwarte miejsce zajmuje Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska) z poparciem na poziomie 10,49 proc.

Piąty w tym zestawieniu jest reprezentant Lewicy Robert Biedroń (9,56 proc.), a szósty Krzysztof Bosak z Konfederacji – 4,65 proc.

Sondaż prezydencki został zrealizowany w dniach 30 kwietnia–4 maja 2020 roku na próbie 1109 dorosłych Polaków.

