Kiedy zostaną otwarte restauracje? Nieoficjalne doniesienia mediów

Serwis informuje, że otwarcie byłoby częściowe – otwarte zostałyby bowiem tylko restauracje, które mają ogródek. Lokale, które nie mają ogródka, pozostałyby zamknięte. Dodatkowo, stoliki w ogródku muszą być od siebie oddalone o dwa metry.

"Wznowić działalność będą mogły te bary i restauracje, które mają obsługę kelnerską. Klient nie będzie mógł podejść do baru, czy do okienka, gdzie np. wydawane są posiłki. To oznacza, że bary samoobsługowe nie będą mogły działać" – relacjonuj serwis.

Klienci w trakcie posiłku mogliby pójść tylko do łazienki, nie mogliby chodzić po restauracji. Nie musieliby jednak nosić maseczek i rękawiczek.

Kolejny etap odmrażania gospodarki

Od 4 maja br. dopuszcza się prowadzenie usług hotelarskich z pewnymi ograniczeniami. Zostało to uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na mocy tych przepisów nastąpi wznowienie działalności hoteli i miejsc noclegowych, w tym m. in. pensjonatów, pokoi gościnnych, kwater prywatnych i agroturystycznych. "Należy jednak pamiętać, że usługi te będą mogły być świadczone pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Ponadto, nadal ograniczona zostaje działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych znajdujących się na terenie tych obiektów" – podało CIR.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż. Ich celem – jak podkreśla resort – jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

