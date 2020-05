Białystok: Fałszywy pakiet na stronie Urzędu Miasta. Media: Użyto niemieckiego serwera

W "pakiecie wyborczym" znalazły się karta do głosowania w wyborach na prezydenta RP, z 10 zgłoszonymi kandydatami, z pieczątką z orłem i instrukcją do głosowania. Całość została opublikowana na stronie, której adres przypomina adres oficjalnej witryny Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jak wskazuje portal Onet, fałszywa strona przekierowuje użytkownika na oficjalny portal miasta.

Do sprawy odniosły się już władze Białegostoku. "Informacje prezentowane na fałszywej stronie są nieprawdziwe. Strona Urzędu Miejskiego w Białymstoku Wschodzący Białystok korzysta z domeny bialystok.pl, która jest zarządzana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Ktoś próbuje podszyć się pod oficjalną stronę Miasta wykorzystując w swojej domenie naszą nazwę. To jest domena przekierowująca na stronę Miasta, co sugeruje, że zamieszczony tam plik znajduje się na serwerze miasta. A to nie jest prawda" – informuje w oświadczeniu Urzędu Miejskiego Białegostoku.

"Strona zawiera m.in. pakiet wyborczy. Oświadczamy, że to nie są treści zamieszczane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Prosimy naszych czytelników o ostrożność i uważne sprawdzanie adresów stron. Stworzenie fikcyjnego profilu określonej osoby lub firmy może naruszać jej dobra osobiste, w szczególności prawo do dobrego imienia lub wizerunku. Dlatego analizujemy możliwość podjęcia odpowiednich czynności w tej sprawie" – czytamy.

Serwis instalki.pl opisuje, że przeprowadzenie takiego oszutwa wcale nie jest takie trudne. "Wystarczy wykupić sobie subdomenę s3.bialystok.pl w domenie bialystok.pl za ok. 10 złotych miesięcznie i wgrać na serwer pakiet wyborczy w formacie PDF. Następnie przekierować wykupioną subdomenę na oficjalną stronę Urzędu Miasta w Białymstoku i voila" – opisuje serwis. Według portali serwer z plikiem PDF postawiony jest w Niemczech i należy prawdopodobnie do użytkowniczki różnych internetowych portali, przedstawiającej się jako "Patrycja".

