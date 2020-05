"Proceder zmuszania". Wałęsa wysłał skargę do Komisji Europejskiej na polskiego ministra

W związku z zaplanowanymi na 10 maja wyborami prezydenckimi, które partia rządząca chciała przeprowadzić w formie korespondencyjnej, Ministerstwo Cyfryzacji przekazało Poczcie Polskiej dane z bazy PESEL po tym, jak samorządy nie wydały jej spisów wyborców. –

Sprawą tą zainteresował się były prezydent Lech Wałęsa. Na jednym z portali społecznościowych napisał, że "procedura zmuszania Polaków do korespondencyjnego głosowania proponowana przez Kaczyńskiego doprowadziła do naruszenia prawa 30 milionów obywateli". W związku z taką oceną tego faktu, Wałęsa złożył skargę do Komisji Europejskiej na Ministra Cyfryzacji, "który bezmyślnie wykonywał bezprawne działania na polecenie polityczne partii".

Do swojego wpis były prezydent załączył skan złożonej skargi oraz podziękowania dla adwokata Piotra Pawłowskiego za pomoc w przygotowaniu wniosku.

