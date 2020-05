Zderzak w zderzak

Co skłoniło obu liderów do samoograniczenia się? Na pewno psychologicznie było to trudne dla obu stron. Jeśli jednak popatrzeć na to z boku i bez emocji, to wygrała polityczna formuła: win-win. Gowin pokazał determinację i ma szansę uratować całość swej partii. Kaczyńskiemu spada z głowy problem, jak przeprowadzić wybory w maju. Ekipa PiS odpycha od siebie nową falę ataków Zachodu dotyczących łamania demokracji. A trzeci – najmniej zauważalny – beneficjent tej ugody, czyli premier Mateusz Morawiecki, cieszy się z zachowanej sejmowej większości dla swego rządu. Mało kto bowiem zwrócił uwagę na jego obecność na środowym „szczycie przełomu”.