Prywatne testy okazały się nieskuteczne. Niepokojące informacje z Olsztyna

Sobolewski o Porozumieniu: Jak to w rodzinie, czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale zawsze...

– Jak to w rodzinie, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale zawsze znajdujemy wspólny język i tak, jak udowodniliśmy to przez ostatnie pięć lat, już prawie sześć wspólnych rządów, kończy się to jednym oświadczeniem, jednoznacznym...