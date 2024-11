Cejrowski: Kennedy zrobi porządek z Big Pharmą. Lisicki: Nazywali go foliarzem, będzie ministrem zdrowia

Szefem amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA ma zostać Robert F. Kennedy Jr. Ten wybór wielu uznało za kontrowersyjny i niemal natychmiast rozpoczęła się ofensywa liberalno-lewicowych mediów. Decyzja Trumpa wywołała poważne zaniepokojenie środowisk medycznych, naukowców zajmujących się farmakologią oraz medycyną, a także ekspertów od zdrowia publicznego. "Przez zbyt długi czas Amerykanie byli miażdżeni przez przemysłowy kompleks spożywczy i firmy farmaceutyczne, które dopuszczały się oszustw i dezinformacji, jeśli chodzi o zdrowie publiczne" – ocenił Trump na portalu X.

Prezydent-elekt obiecał, że kierowany przez Kennedy'ego resort zdrowia "zapewni, że wszyscy będą chronieni przed szkodliwymi chemikaliami, zanieczyszczeniami, pestycydami, produktami farmaceutycznymi i dodatkami do żywności, które przyczyniły się do przytłaczającego kryzysu zdrowotnego w tym kraju".

Kennedy to syn Roberta F. Kennedy'ego, zamordowanego w 1968 roku prokuratora generalnego i bratanek również zamordowanego – w 1963 roku – prezydenta Johna F. Kennedy'ego.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym, setnym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują decyzję prezydenta USA Joe Bidena, który zezwolił wojskom ukraińskim na używanie pocisków ATACMS na terenie Rosji, jak również nominację Kennedy'ego. 100 odc. programu "Antysystem" wyjątkowo i bezpłatnie w otwartym dostępie!



– Robert F. Kennedy, czyli człowiek, który mam nadzieję, że się rozprawi z Big Pharmą. To, co mówił wcześniej, daje temu podstawy. Zauważył np., że Amerykanie są faszerowani złym jedzeniem i środkami, które sprawiają, że ogromna masa ludzi żyje w stanie podtrzymywanej, przewlekłej choroby. On daje nadzieje, że Big Pharmę da się rozliczyć z tej paranoi covidowej. Będzie starał się odpowiedzieć na pytanie, czy te giganty zarobiły uczciwe i jak to wszystko wyglądało – mówi Paweł Lisicki.

– Zrobi. Jego kilkadziesiąt lat życia daje dowód na to, że sobie radził z koncernami. To prawnik, miał wiele starć i je wygrywał. Miał też ogromne starcie z dr. Faucim, które wygrał. Zresztą Fauci mówił o nim, że jest foliarzem. Tymczasem Kennedy mówił o tym, że 71 szczepionek, które zalecamy, lub przymuszamy wobec dzieci w szkołach, nie przeszło żadnych badań – wskazywał Wojciech Cejrowski.

100. odc. programu "Antysystem" w wolnym dostępie!

100. odc. programu "Antysystem" (wersja audio):

"Antysystem" - odc. 100