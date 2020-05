"Konsensus i sprawne przeprowadzenie wyborów". Prezydent spotkał się z marszałek Sejmu

Zdjęcie dokumentujące spotkanie Dudy z Witek opublikowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta.

Spotkania z marszałkami obu izb polskiego parlamentu dotyczą organizacji wyborów prezydenckich. Prezydent chce się zaangażować, by przeprowadzenie przez parlament nowego prawa wyborczego odbyło się w warunkach możliwie jak najszerszego, modelowego konsensusu politycznego – informuje 300POLITYKA, powołując się na źródło w otoczeniu Andrzeja Dudy.

Według portalu, prezydent namawiał marszałek Sejmu do tworzenia do tego warunków w pracy Sejmu nad projektem dostosowującym prawo wyborcze do nowej sytuacji, by wybór prezydenta jaki się dokona, nie był kwestionowany przez żadną ze stron. Prezydent zwraca także uwagę na konieczność pozostawienia Sądowi Najwyższemu wystarczającego czasu na rozpatrzenie protestów wyborczych, by uniknąć tego, że sąd znajduje się pod presją czasu – upływającej kadencji 6 sierpnia.

