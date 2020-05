"Rollercoaster na ostatniej prostej". Emilewicz mocno o opozycji

Wicepremier Emilewicz podkreślała, że projekt złożony przez PiS jest dobry i zasługuje na poważne podejście do niego strony opozycyjnej.

– To jest dobry projekt. On pozwoli, żeby wybory w 2020 roku odbyły się na w pełni konstytucyjnych zasadach. Będą powszechne, tajne, równe i bezpośrednie. Chcemy, żeby te wybory były jak najszybciej. Polacy pytają dziś o zdrowie i bezpieczeństwo i na tym powinniśmy się skoncentrować. Ci wyborcy, którzy są zdrowi i czują się bezpiecznie, będą mogli zagłosować w lokalach wyborczych, Ci, którzy będą chcieli albo będą np. w kwarantannie, zagłosują korespondencyjnie. Apeluję do marszałka Grodzkiego, żeby tym razem nie zwlekał z pracami i podjął prace nad ustawą jak najszybciej, zwłaszcza że ten projekt odpowiada na postulaty niemal całej opozycji – mówiła na konferencji prasowej.

Emilewicz zachęcała również opozycję do współpracy przy tym projekcie, krytykując jednocześnie niektóre wypowiedzi polityków nieprzychylnych PiS-owi.

– Być może jest tak, że celem opozycji jest coś zupełnie innego. Słuchając wtorkowych wystąpień posłów opozycji, miałam wrażenie, że nie jest nim przygotowanie dobrej legislacji, ale być może zmiana kandydata. Jeśli natomiast chodzi im o wybór prezydenta, a nie o rollercoaster na ostatniej prostej, to zachęcamy do współpracy – mówiła.

Jak wspomniała, jej współpracownicy chcą rozmawiać z senatorami o tym, by ci jak najszybciej ustawę przyjęli.

